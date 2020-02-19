19.02.2020 - 07:57 |
TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2020 TOKİ kura çekiliş tarihi il il açıklandı
TOKİ kuraları ne zaman çekilecek sorusunun yanıtı belli oldu. 15 Ocak tarihinde sona eren 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde başvuruların tamamlanmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kura çekilişinin yapılacağı tarih olarak Şubat ayı işaret edilmişti. TOKİ dün merakla beklenen açıklamayı yaptı. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan 221 projenin kura çekilişi için tarihler açıklandı. İşte TOKİ kuralarının çekileceği tarihler...
TOKİ kuraları ne zaman çekilecek sorusu yanıt buldu. 1 milyonun üzerinde başvurunun yapıldığı 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde kuraların çekileceği tarihler dün TOKİ tarafından açıklandı. 16 Aralık 2019 tarihinde başvuruların başlamasının ardından 15 Ocak 2020 tarihinde başvurular sona ermişti. Vatandaşlar 2+1 konutlar için 500, 3+1 konutlar için ise 1.000 TL başvuru ücreti ödemişti. 100 bin sosyal konut projesinde 1 milyonun üzerinde başvurunun alınmasının ardından TOKİ tarafından gerçekleştirilecek olan 221 proje için kura çekiliş tarihleri açıklandı. İşte TOKİ kuralarının il il sıralı tam listesi...
2020 TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ