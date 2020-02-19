TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2020 TOKİ kura çekiliş tarihi il il açıklandı

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek sorusu yanıt buldu. 1 milyonun üzerinde başvurunun yapıldığı 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde kuraların çekileceği tarihler dün TOKİ tarafından açıklandı. 16 Aralık 2019 tarihinde başvuruların başlamasının ardından 15 Ocak 2020 tarihinde başvurular sona ermişti. Vatandaşlar 2+1 konutlar için 500, 3+1 konutlar için ise 1.000 TL başvuru ücreti ödemişti. 100 bin sosyal konut projesinde 1 milyonun üzerinde başvurunun alınmasının ardından TOKİ tarafından gerçekleştirilecek olan 221 proje için kura çekiliş tarihleri açıklandı. İşte TOKİ kuralarının il il sıralı tam listesi...

2020 TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ