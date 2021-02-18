MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Toplu cenaze namazı kılınan mahallede korona karantinası!
ABONE OL
18.02.2021 - 12:34 | | DHA

Toplu cenaze namazı kılınan mahallede korona karantinası!

Kayseri’de toplu kılınan cenaze namazı ve taziye ziyareti sonrası 20 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine mahalle, 3 gün önce 10 gün süreyle karantina altına alındı. Jandarma, mahalle girişinde güvenlik önlemi alarak giriş ve çıkışları kapattı.

Toplu cenaze namazı kılınan mahallede korona karantinası!

Yeşilhisar'da 856 nüfuslu Kayadibi Mahallesinde, 18 gün önce Zeynep Arı kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Toplu cenaze namazı ve taziye ziyareti sonrası 20 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca mahalle, 3 gün önce 10 gün süreyle karantina altına alındı. Jandarma, mahalle girişinde güvenlik önlemi alarak giriş ve çıkışları kapattı.

İlçe Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İlçe Jandarma Komutanı Nihat Boylu ve Devlet Hastanesi Başhekimi Aydın Esen, karantina altındaki mahallede denetimlerde bulundu. Kaymakam Bayram, mahallede yaşayanların ihtiyaçlarının giderilmesi için Vefa Sosyal Destek Grubu’nun aktif olarak çalışmaya devam ettiğini söyledi.

 

 

Tavan arasında çürümüş ceset bulundu!Antalya’da, metruk bir iş yerinin tavan arasında büyük bir bölümü çürümüş ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, mahalleli, ölen kişinin kimliğini ve nasıl öldüğünü merak ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Toplu cenaze namazı kılınan mahallede korona karantinası!

Toplu cenaze namazı kılınan mahallede korona karantinası!

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

Doğan Cüceloğlu'na veda! Gözyaşları sel oldu

Doğan Cüceloğlu'na veda! Gözyaşları sel oldu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet