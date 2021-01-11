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11.01.2021 - 01:35 | | DHA

Toprağı kazdı şoke oldu! 1922 yılından kalma

Aydın'da mimar Ozan Demirbaş, bahçesinde çalışırken kazdığı yerden kurtuluş savaşına ait olduğu düşünülen patlamamış havan mermisi buldu. Havan mermisi jandarma tarafından kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

Toprağı kazdı şoke oldu! 1922 yılından kalma

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kuyucular mahallesi hanlıkahve mevkisinde bulunan ceviz bahçesinde meydana geldi. İzmir'de yaşayan Mimar Ozan Demirbaş, Aydın'daki evinin bahçesinde yaptığı bakımın ardından, yanında çalışan işçilerle birlikte tandır kuyusu kazmak için harekete geçti. Yaklaşık 2 metre derinliğe geldiklerinde toprağın içinde sert bir cisim olduğunu fark eden işçiler, elle kazmaya devam etti. Toprağı kazdıkça sert cismin havan topu mermisi olduğunu anlaşıldı. Havan topu kuyudan çıkartarak muhafaza altın alındı.

Ozan Demirbaş, havan topu mermisini güvenli bir yere koyduktan sonra jandarmayı arayarak durumu bildirdi. Daha sonra internetten havan topu mermileri hakkında araştırma yapan Demirbaş, Aydın civarında bulunan merminin 1922 yılındaki büyük taarruzdan kalma ihtimalinin yüksek olacağını öğrendi. Demirbaş, yaptığı açıklamada "Ceviz bahçemde işçiler ile birlikte tandır kuyusu kazdığım sırada 1922 yılından, büyük taarruzdan kalma olduğu tahmin edilen patlamamış havan mermisi bulduk. Bunun üzerine jandarmayı çağırdık. Yaklaşık 100 yıllık patlamamış havan mermisini jandarma yerinde imha etti. Enteresan bir olay yaşadık" dedi.

Toprağı kazdı şoke oldu 1922 yılından kalma

JANDARMA İNCELEMENİN ARDINDAN İMHA ETTİ

İhbarın ardından olay yerine gelen Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak havan topu mermisi üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından havan topu mermisi kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

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