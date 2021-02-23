Topraklama Nedir, Nasıl Yapılır? Elektrikte Topraklama Kablosu Hangi Renk Olur?

Topraklama, elektrik kaçakları sonucu oluşacak zararların önüne geçen bir güvenliktir.



Topraklaman Nedir? Nasıl Yapılır?



Topraklama herkesin elektrik konusunda merak ettiği bir konudur. Elektrik tesisatlarından dolayı meydana gelebilecek bir kaça durumu büyük zararlar verebilir. Fakat topraklama bu durumların önüne geçerek güvenlik önlemi sağlıyor. Bu sayede insanlar herhangi bir elektrik kaçağından zarar görmüyor.



Günlük hayatta evlerde ve iş yerlerinde çok fazla elektrikle çalışan cihaz bulunur. Elektrikli cihazlarda bazı nedenlerden dolayı elektrik kaçakları yaşanabiliyor. Bir iletken sayesinde toprak üzerine aktarılıyor ve insanların zarar görmesin önleniyor. Bu işlemler, elektrikli cihazların en iyi şekilde çalışmasını sağlıyor. Topraklama sadece elektrik kaçakları için değil, çalışmayan bir elektrik cihaz nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeleri de ortadan kaldırıyor.



Elektrikte Topraklama Kablosu Hangi Renk Olur?



Topraklama kablosunun rengi birçok kişinin merak ettiği bir bilgidir. Topraklama kabloları genellikle yeşil ve sarı çizgilidir. Bu tür kablolar topraklama kablosudur. Topraklama, bir iletken sayesinde elektrikli bir cihazın toprağa bağlanmasıyla yapılıyor. Basit bir şekilde topraklama tesisatı, elektrikli cihazdan topraklara gömülen iletken bir çubuk ile bağlantı yapılabiliyor.



Topraklama sistemlerinin yapılması aşamasında, amaca uygun toprak direnci hesaplanması çok önemlidir. Bu hesaba göre toprak çubuğu toprağın içerisine gömülüyor. Toprak çubukları levha veya kazık şeklinde hazırlanabiliyor. Toprak çubuğu olarak genellikle bakır levhalar tercih ediliyor. Topraklama sistemleri hazırlanırken uzman kişiler tarafından yapılması gerekir.