Topuz’a ‘FETÖ’ye yardım’dan 8 yıl 9 ay

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında savunmasını yapan Topuz, FETÖ’nün hiçbir kurum ve kuruluşu ile hiçbir irtibatı olmadığını, ByLock, Eagle gibi programları kullanmadığını söyledi.

ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi irtibat görevlisi olduğu için amirlerinin talimatıyla Türk emniyet, jandarma ve gümrük görevlileriyle irtibatı olduğunu belirten Topuz, “TC’yi temsil eden makam sahibi görevlilerin yasadışı faaliyette olup olmadıklarını bilmem mümkün değil. Zekeriya Öz ile doğrudan hiçbir irtibatım tespit edilmemiştir” dedi. Mahkeme heyeti, Topuz’u “FETÖ’ye yardım” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Topuz’a verilen cezaya ilişkin “Derin hayal kırıklığı içindeyiz” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği ise bu açıklamanın yabancı diplomatik misyonların rollerini ve sorumluluklarını belirleyen kurallarla uyuşmadığını belirtti. Büyükelçilikten yapılan açıklamada “ABD Büyükelçiliğine, bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarına saygı duyma ve adli kovuşturmalara müdahale etmekten kaçınmasını tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verildi.