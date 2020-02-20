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20.02.2020 - 09:51 | | İHA

Torbacılara şafak baskını! Gözaltına alındılar

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu sattığı öne sürülen 9 zanlının yakalanması için şafak vakti özel harekat polisleri kapıları koç başlarıyla kırarak evlere girip, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Torbacılara şafak baskını! Gözaltına alındılar

Adana Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri istihbarat çalışmaları sonucunda Ceyhan merkezli Osmaniye ve Gaziantep'te 9 zanlının torbacılık yaptığını belirledi. Polis bu kişileri yakalamak için şafak vakti harekete geçti. Polis iki il ve Ceyhan'da eş zamanlı yaptığı operasyonda 11 adrese baskın yaptı. Özel harekat polisleri de operasyona katılarak torbacıların kapısını koç başlarıyla tek tek kırıp evlere girdi.

Yapılan bu operasyonda 8 zanlı yakalandı. Kaçan bir zanlının yakalanması için de çalışmalar devam ediyor. Operasyonda evlerde yapılan aralamalarda ise 1 gram eroin maddesi, 2 gram metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi, 1 kuru sıkı tabanca, 4 hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 245 lira para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

 

 

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