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30.12.2020 - 19:03 | | DHA

'Töremizde bu gerekir' demişlerdi... Müebbet hapis istemi

Kayseri'de, eşini kaçırdığı iddiasıyla kuzeni Harun Sade'yi (27) otomobiline başka bir otomobille çarpıp, pompalı tüfekle ateş ederek öldüren Özkan Sade ve 2 şüphelinin müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Mahkemede ifade veren Harun Sade'nin ağabeyi A.S., "Kardeşimin sırtına basıp, ardından kafasına ateş etti. 'Töremizde bu gerekir, biz bunu yapacağız' demişlerdi" dedi.

'Töremizde bu gerekir' demişlerdi... Müebbet hapis istemi

Olay, 28 Eylül'de Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Atabek Sokak'ta meydana geldi. Özkan Sade, iddiaya göre; eşini kaçıran amcasının oğlu Harun Sade ile karşılaşınca tartışmaya başladı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun Sade, otomobille kaçmaya çalıştı. Özkan Sade ise babası Abdülhamid ve amcası Mülazım Sade ile birlikte başka bir otomobille Harun Sade'nin peşine düştü.

Yaşanan kovalamaca sırasında otomobili kullanan Özkan Sade, evlerinin yakınındaki boş araziye giren Harun Sade'nin kullandığı otomobilin önünü kesmek isterken 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası 2 otomobil de yanmaya başlarken, araçlardan inen Özkan Sade ile Harun Sade arasındaki kavga devam etti. Özkan Sade, kavganın sonunda yanında getirdiği pompalı tüfekle Harun Sade'ye ateş etti. Harun Sade olay yerinde hayatını kaybetti.


Töremizde bu gerekir demişlerdi... Müebbet hapis istemi


Gözaltına alınan Özkan Sade ise babası Abdülhamid ve amcası Mülazım Sade hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar SEGBİS ile katılırken, ölen Harun Sade'nin şikayetçi yakınları duruşma salonunda hazır bulundu. Sanıklar, kazanın ardından diğer otomobilden kendilerine ateş edildiğini, ardından da rastgele ateş ettiklerini öne sürdü.

Töremizde bu gerekir demişlerdi... Müebbet hapis istemi


'TÖREMİZDE BU GEREKİR DEMİŞLERDİ'

Ölen Harun Sade'nin tanık olarak dinlenen ağabeyi A.S., Özkan Sade'nin kazaya bilerek neden olduğunu belirterek, "Kardeşimin sırtına basıp, ardından kafasına ateş etti. 'Töremizde bu gerekir, biz bunu yapacağız' demişlerdi. Kardeşim aracın yanında öldürüldü. Araç yanıyordu. Bu yüzden kardeşimin cesedi yanmasın diye kenara doğru çektim" dedi.

Mahkeme heyeti, eksik evraklar nedeniyle sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı şubat ayına erteledi.

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