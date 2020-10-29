Törende öğrenci rahatsızlanınca bayrağı müdür devraldı

Cumhuriyet'in 97'nci kuruluş yıldönümü kutlamaları dün Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Kutlama, bugün Kaymakam Kemal Duru'nun tebrikleri kabulü ile devam etti.



Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı'nda düzenlenen tören ise saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Saygı duruşu sırasında Türk bayrağını taşıyan Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Mustafa Alcı, rahatsızlandı. Durumu fark eden Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin İzci, bayrağı öğrenciden devraldı. Saygı duruşunun sona erip, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ise başka bir öğrenciye teslim etti. Rahatsızlanan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu, kısa süreli baş dönmesi yaşadığı öğrenildi.



'BUGÜN, MİLLETİMİZİN BAĞIMSIZLIĞINI TÜM DÜNYAYA İLAN ETTİĞİ GÜNDÜR.'



Covid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen törende Kula Kaymakamı Kemal Duru, yaptığı konuşmasında "Bugün, Türkiye'nin her köşesinde, Cumhuriyet'imizin ilanının 97'nci yıl dönümünü büyük bir heyecanla kutluyoruz. Bugün, milletimizin bağımsızlığını tüm dünyaya ilan ettiği gündür. Ülkesini işgal etmek isteyen güçlere karşı destansı bir istiklal mücadelesi veren milletimiz, kazandığı büyük zaferi, milli iradeyi esas alan Cumhuriyeti ilan ederek taçlanmıştır" dedi.



Kaymakam Duru'nun konuşmasının ardından tören, şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterileriyle devam etti. Değerli Zamanlar Projesi müzik ekibinin gösterilerinin ardından ise zeka oyunları yarışmasında derece alan öğrenciler ile 'Okulum Temiz' belgesi alan okullara ödülleri verildi.



Kutlama programına Kaymakam Kemal Duru'nun yanı sıra Kula Cumhuriyet Başsavcısı Ali Erdem, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Kula İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Mehmet Uçak, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sait Bozer, Kula Muharip Gaziler Derneği üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.