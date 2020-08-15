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15.08.2020 - 16:15 | | AA

Torul Belediye Başkanı Özdemir'den "koronavirüse yakalandım" paylaşımı

Gümüşhane'nin Torul İlçe Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Torul Belediye Başkanı Özdemir'den "koronavirüse yakalandım" paylaşımı

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek, "Bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli kardeşlerime bu haberi birinci ağızdan vermek, salgın ciddiyetini yeniden paylaşmak, anlatmak istedim." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 sürecinin henüz bitmediğine dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Evlerinizden maskesiz çıkmamanızı, kendinizi, çocuklarınızı ve sevdiklerinizi etkilememenizi, ölümcül sonuçlar doğurabilecek tüm toplu yaşam faaliyetlerinden uzak durmanızı bir kez daha rica ediyorum. Hastalığıma ilişkin karantina sürecim, bu hastalığa yakalanan tüm vatandaşlarımız gibi başlamıştır. Karantina sürecim bittiğinde, yine direkt sizlerle paylaşacağım ve Torul için çalışmaya devam edeceğim. Allah'a emanet olun. Dualarınızı eksik etmeyin."

 

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