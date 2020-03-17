17.03.2020 - 17:32 | | AA
Trabzon Valiliği'nden corona virüs vakasının pozitif çıktığı iddiasına yalanlama
Trabzon Valiliği, "Trabzon'un ilk corona virüs vakasının pozitif çıktığı" şeklindeki haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'a yönelik yerel haberler yapan bir internet sitesinin bugün yayınında yer alan "Trabzon'un ilk corona virüs vakasının pozitif çıktığı" şeklindeki gerçek dışı haberle ilgili, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit oluşturmaktan gerekli incelemeler yapılarak adli ve idari işlemlere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca benzer içerikleri asılsız şekilde sosyal medyadan paylaşarak halk arasında panik ve korku oluşturmaya yönelik paylaşım yapanlar hakkında da işlem yapılacağı vurgulanarak, "Vatandaşlarımız tarafından resmi merciler haricindeki asılsız ve gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyuna önemle duyurulur." değerlendirmesine yer verildi.
Avrupa'daki Türk vatandaşları uçaklarla İstanbul'a getiriliyorUçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinde, iş ve akraba ziyareti ile öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları, bugün uçaklarla Türkiye'ye getiriliyor. Saat 14.15 sıralarında Münih'ten İstanbul Havalimanı'na gelen ilk uçağın yolcuları, otobüslere bindirilerek karantina için hazırlanan yurtlara götürüldü. Öte yandan başta Almanya olmak üzere gün boyu Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka'dan 34 uçuş ile 3 bin 614 kişi Türkiye'ye getirilecek.