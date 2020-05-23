Trabzon ve Gümüşhane bayram namazı vakitleri 2020! Trabzon ve Gümüşhane'de bayram namazı saat kaçta?

Ramazan Bayramı 24 Mayıs tarihinde kutlanacak. Yarın sabah kılınacak olan Bayram namazının saati vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Trabzon ve Gümüşhane'de olanlar ise o illerin bayram namazı vaktini arıyor. Peki Trabzon ve Gümüşhane'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Trabzon bayram namazı vakti: 05:30

Gümüşhane bayram namazı vakti: 05:32

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