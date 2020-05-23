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23.05.2020 - 14:13 |

Trabzon ve Gümüşhane bayram namazı vakitleri 2020! Trabzon ve Gümüşhane'de bayram namazı saat kaçta?

Müslüman aleminde Ramazan Bayramı heyecanı yaşanıyor. Mübarek Ramazan Bayramı'nda ilk olarak bayram namazı kılacak vatandaşlarımız için yaşadıkları şehirlerdeki bayram namazı saatlerini araştırdık. Peki Trabzon ve Gümüşhane bayram namazı vakitleri nedir?

Trabzon ve Gümüşhane bayram namazı vakitleri 2020! Trabzon ve Gümüşhane'de bayram namazı saat kaçta?

Ramazan Bayramı 24 Mayıs tarihinde kutlanacak. Yarın sabah kılınacak olan Bayram namazının saati vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Trabzon ve Gümüşhane'de olanlar ise o illerin bayram namazı vaktini arıyor. Peki Trabzon ve Gümüşhane'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Trabzon bayram namazı vakti: 05:30

Gümüşhane bayram namazı vakti: 05:32

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Yasağı ihlal ederek memleketlerine gitmek isteyen 3 kişi cezayı yediBursa'dan Ramazan Bayramı'nı geçirmek için Trabzon'a gitmek isteyen 3 kişiye, kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle toplam 9 bin 450 TL para cezası kesildi.
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