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12.01.2021 - 17:38 | | DHA

Trabzon'da ambulans şoförü koronavirüsten öldü

Trabzon'un Of ilçesinde ambulans şoförü Nebi Mehmet Efendioğlu (57), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Trabzon'da ambulans şoförü koronavirüsten öldü

Trabzon Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği’ne bağlı olarak Of ilçesi 2 Nolu 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda görevli ambulans şoförü Nebi Mehmet Efendioğlu, bir süre önce koronavirüs teşhisiyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ancak Efendioğlu, doktorların müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.

    Trafikte yol verme kavgası kameradaOlay, öğle saatlerinde merkez Nilüfer Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde is, iki araç sürücüsünün yol verme meselesi yüzünden birbirleriyle tekme tokat kavga ettiği görüldü. Kavga saniye saniye kameralara yansıdı.
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