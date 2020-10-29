MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Trabzon'da, Cumhuriyet Bayramı coşkusu
ABONE OL
29.10.2020 - 12:18 | | DHA

Trabzon'da, Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Trabzon'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97’nci yılı coşkuyla kutlandı.

Trabzon'da, Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Cumhuriyet Bayramı törenleri, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nun valilik binası önünde tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden ve bu yıl pandemi nedeniyle kısıtlı katılımın sağlandığı törene, Vali Ustaoğlu’nun yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Garnizon Komutan Vekili Personel Albay Erdem Can, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma, Emniyet Müdürü Metin Alper, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşları üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Vali Ustaoğlu’nun konuşmasının ardından, öğrenciler hazırladıkları şiirleri okudu. Kentin birçok noktalarının da 29 Ekim nedeniyle bayraklarla donatıldığı görüldü.

Trabzonda, Cumhuriyet Bayramı coşkusu

    Arnavutköy'de düşen yıldırım kameradaİstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde düşen yıldırım kameralara yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İlçenin en büyük köyünde ikinci karantina! Giriş çıkışlar kapatıldı

    İlçenin en büyük köyünde ikinci karantina! Giriş çıkışlar kapatıldı

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    Şırnak'ta, konvoylu Cumhuriyet Bayramı kutlaması

    Şırnak'ta, konvoylu Cumhuriyet Bayramı kutlaması

    Sıradaki Haber