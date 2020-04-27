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27.04.2020 - 17:07 | | DHA, AA

Trabzon'da doktora oksijen tüpüyle saldıran şüpheli gözaltına alındı

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde doktor Esra Ersöz Genç'e oksijen tüpüyle saldırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Farabi Hastanesi servis polikliniğinde çıkan tartışmada, doktor Esra Ersöz Genç'e oksijen tüpüyle saldırdığı iddia edilen İ.A. hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı "Kasten yaralama, tehdit, hakaret ve mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında şüpheli İ.A, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

'ÖFKEME MANİ OLAMADIM'

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovalayan İ.A.'nın (35) polise verdiği ifade ortaya çıktı. Babasının ölüm haberiyle sinir krizi geçirdiğini ve öfkesini kontrol edemediğini öne süren İ.A., "Doktora fiziksel bir saldırım olmadı. Babamın öldüğü haberi üzerine sinir krizi geçirdim. Babamın ölüm nedeniyle ilgili bazı sorularımız oldu, bunun üzerine gerginlik yaşandı. Öfkeme mani olamadım. Doktora saldırım olmadı" dedi. 

Trabzonda doktora oksijen tüpüyle saldıran şüpheli gözaltına alındı

OLAY

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi servis polikliniğinde, 26 Nisan Pazar günü, yakınının hayatını kaybetmesi üzerine izole alana girmek isteyen İ.A, izin verilmemesi üzerine sağlık çalışanları ve özel güvenlik personeliyle tartışmıştı.

Tartışma sırasında İ.A'nın oksijen tüpüyle saldırdığı iddia edilen doktor Esra Ersöz Genç, çeşitli yerlerinden yaralanmış, şüpheli hakkında şikayetçi olmuştu.

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