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26.09.2020 - 17:31 | | DHA

Trabzon'da doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et

Trabzon'da babası vefat eden bir kişi telefonla aradığı aile hekimi Yılmaz Babutçu'yu, 'Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem. Allah rızası için kenti terk et yoksa beni katil edersin" diyerek tehdit etti.

Trabzon'da doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et

Trabzon'da babası vefat eden bir kişi telefonla aradığı aile hekimi Yılmaz Babutçu'ya tehditlerde bulundu.

Doktorun Trabzon'u terk etmesini isteyen kişi, "Defol git Trabzon'dan. Benim acım çok sıcak. Babamı senden dolayı kaybettim. Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem. Bak sana mertlik yapıyorum. Allah rızası için kenti terk et, yoksa beni katil edersin" dedi.

Doktor kayda aldığı telefonla tehdit anlarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis doktoru tehdit eden kişiyi arıyor.

 

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