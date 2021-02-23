Trabzon'da feci olay! Yaşlı çift yangında can verdi

Trabzonda yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

Yangın, saat 20.00 sıralarında Çarşıbaşı ilçesi Fenerköy mahallesinde iki katlı bir evin üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Emin Yılmaza ait evde çıkan yangında dumanları fark eden alt katta oturan akrabalarının ihbarı ile mahalleye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Eve giren sağlık ekipleri Emin ve Havva Yılmaz çiftinin öldüğünü belirledi. Yaşlı çiftin cansız bedenleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.







