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22.08.2020 - 16:56 | | DHA

Trabzon'da kamyon denize uçtu, şoför yaralandı

Trabzon’un Arsin ilçesinde, önündeki otomobilin aniden fren yapması nedeniyle sürücüsü direksiyonu kıran kamyon, sahil kıyısındaki kayalıkların üzerinden denize uçtu. Kazada, kamyon şoförü yaralandı.

Trabzon'da kamyon denize uçtu, şoför yaralandı

Kaza, ilçenin Yeşilyalı Falkoz mevkinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Rize’den Trabzon yönüne giden, şoförü ve plakası bilinmeyen hafriyat kamyonu, iddiaya göre önündeki otomobilin ani fren yapması sonucu, otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Şoförün kontrolünden çıkan kamyon, denize uçtu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kamyon şoförünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Denize düşen kamyonun, çekilmesi için bölgeye çekici çağırılırken, kazayla ilgili, soruşturma başlatıldı.

Trabzonda kamyon denize uçtu, şoför yaralandı

 

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