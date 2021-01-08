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08.01.2021 - 23:09 | | DHA

Trabzon'da korkutan yangın! Ekipler oraya sevk edildi

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, orman ve çalılık alanda örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve orman işçileri, yangına müdahale ediyor.

Trabzon'da korkutan yangın! Ekipler oraya sevk edildi

İlçeye bağlı Çamlık Mahallesi'nin yüksek kesiminde yer alan ormanlık ve çalılık alanda akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşların da yardımıyla yangına müdahale etti. Yerleşim yerlerine uzak olan yangının, ormanlık alanda rüzgarın da etkisiyle sürdüğü belirtildi.

Trabzonda korkutan yangın Ekipler oraya sevk edildi


Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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