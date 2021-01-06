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06.01.2021 - 21:11 | | AA

Trabzon'da örtü yangını! Ekipler oraya koştu

Trabzon'un Arsin ilçesinde başlayan örtü yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Trabzon'da örtü yangını! Ekipler oraya koştu

Alınan bilgiye göre, Arsin ilçesine bağlı Özlü Mahallesi'nde, akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ulaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Arsin Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Trabzonda örtü yangını Ekipler oraya koştu


Ekipler, yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, AA muhabirine, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangına kısa sürede müdahale edildiğini belirterek, söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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