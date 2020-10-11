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11.10.2020 - 20:32 | | AA

Trabzon'da son 48 saatte 35 farklı noktada yangın

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kentte son 48 saatte 25'i açık alan, 5'i ev ve 5'i de orman yangını olmak üzere 35 farklı noktada yangın çıktığını, herhangi bir can kaybı yaşanmadan yangınlara müdahale edildiğini bildirdi.

Trabzon'da son 48 saatte 35 farklı noktada yangın

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çalılık alanda örtü yangını çıktığını anımsatarak Ortahisar, Akçaabat ve Yomra itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla yangının kısa sürede söndürüldüğünü ifade etti. Yangınlara davetiye çıkarmamak için dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Dün gece saatlerinde Akyazı Mahallemizde meydana gelen yangın, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yine TİSKİ ekiplerimiz tarafından bölgeye su takviyesi sağlanmıştır. Trabzon'da son 48 saatte 25'i açık alan, 5'i ev ve 5'i de orman yangını olmak üzere 35 farklı noktada yangın çıkmış olup ne mutlu bize ki can kaybı yaşanmadan yangınlara gerekli müdahale yapılmıştır."

Raporlara göre yangınların çoğunun piknikler ve fındık bahçelerinde yapılan temizliğin ardından yakılmak istenen ateş sonucu meydana geldiğine işaret eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle çeşitli nedenlerle bahçelerde yakılan ateşler, yangınlara davetiye çıkarmaktadır. Vatandaşlarımız kontrollü olarak yaktığını düşünse de küçük bir rüzgarda kontrolden çıkan anız yangınları, insanların canını ve malını tehdit edebilmektedir. Mevsim şartları sıcak, yağışsız ve rüzgarlı geçmektedir. Bu nedenle hiçbir gerekçe ile kuru ot, çalı gibi yanıcı maddelerin açık alanda ve etrafa sirayet edecek yerlerde yakılmamasını, sigara gibi yakıcı maddelerin yerlere atılmamasını istirham ediyorum. Ayrıca önümüzdeki günlerde havaların soğuması ile birlikte herhangi bir tehlike yaşanmaması için vatandaşlarımızın baca temizliklerini yaptırmalarını da önemle rica ediyorum."

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