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04.06.2020 - 23:11 |

Trafiği kapatıp dakikalarca korku saçmışlardı! Gözaltına alındılar

İstanbul’un Pendik ilçesinde araçlarıyla konvoy yaparak Yusuf Ziya Zülfikar alt Geçidi’nde havaya ateş açan magandalar polisin yaptığı çalışmayla gözaltına alındı.

Sahil Bulvarı üzerinde araçlarıyla konvoy yapan kalabalık grup Yusuf Ziya Zülfikar alt geçidinde trafiği bir süre kapatmış daha sonra da havaya ateş açmıştı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen anların sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Pendik İlçe Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Silahlı magandalar gözaltına alınırken kullanılan kurusıkı tabancaya da el konuldu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "3 Haziran 2020 günü bazı basın yayın kuruluşlarında ‘İstanbul'da asker uğurlamasında magandalar yol kapattı’ başlığıyla yer alan haber içeri ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, bahse konu olayda görüntülerde yer alan araçların Pendik ilçesi Sahil Bulvarı üzerinde konvoy yaparak Yusuf Ziya Zülfikar alt geçidinde trafiği tehlikeye soktukları ve havaya ateş açtıkları belirlenmiş, bahse konu olaya karıştıkları tespit edilen Cem D., Can D., Hasan D., Engin B., Kasım K. ve Furkan B isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatılmış olup; gözaltına alınan şüpheliler savcılık talimatı ile serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

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