MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Trafik kazası sanıldı ama... Gerçek çok başka çıktı!
ABONE OL
29.05.2020 - 20:40 | | DHA

Trafik kazası sanıldı ama... Gerçek çok başka çıktı!

Konya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve trafik kazasında öldüğü değerlendirilen Şahin Topuz'un (30), cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Trafik kazası sanıldı ama... Gerçek çok başka çıktı!

Olay, geçen Çarşamba günü saat 09.30 sıralarında ilçeye bağlı Çobankaya Mahallesinde bulunan bir arazide meydana geldi. İddiaya göre 32 AR 826 plakalı otomobil içerisinde bir kişiyi hareketsiz halde görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde isminin Şahin Topuz olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. 

Olay yeri incelemelerine göre demir doğrama işi yapan Şahin Topuz yönetimindeki otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attığı, Topuz'un da kaza sonucu ölmüş olabileceği değerlendirildi. Topuz'un cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

GERÇEK OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI

Yapılan otopside Şahin Topuz'un vücudunda mermi çekirdeklerine rastlanıldı. Topuz'un ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

 

    Milliyet'te Haftanın Özeti (29 Mayıs 2020)İşte Türkiye ve dünyada bu haftanın öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trafik kazası sanıldı ama... Gerçek çok başka çıktı!

    Trafik kazası sanıldı ama... Gerçek çok başka çıktı!

    Emekli, memur, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! 67 bin 802 lira...

    Emekli, memur, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! 67 bin 802 lira...

    Amerika’da Floyd isyanı! Son durumu Ali Çınar anlattı

    Amerika’da Floyd isyanı! Son durumu Ali Çınar anlattı

    Yarın Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? 30-31 Mayıs Sokağa çıkma yasağı bugün ne zaman saat kaçta başlayacak, kaç gün devam edecek? - Sokağa çıkma yasağında açık olan yerler listesi

    Yarın Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? 30-31 Mayıs Sokağa çıkma yasağı bugün ne zaman saat kaçta başlayacak, kaç gün devam edecek? - Sokağa çıkma yasağında açık olan yerler listesi

    Sıradaki Haber