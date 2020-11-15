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15.11.2020 - 15:41 | | İHA

Trafik kazasında hayatını kaybeden polisler için tören düzenlendi

Yozgat’ta trafik kazasında hayatını kaybeden iki polis memuru için Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden polisler için tören düzenlendi

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurları Mahmut Atıcı ve Murat Dağhan için tören düzenlendi. Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Mahmut Atıcı’nın Türk bayrağına sarılı naaşı Osmaniye’ye gönderilirken, polis memuru Murat Dağhan’ın naaşı Malatya’nın Akçadağ ilçesine gönderildi. Törene Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve hayatını kaybeden polislerin aileleri ile emniyet ve jandarma mensupları katıldı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden polisler için tören düzenlendi

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Boğazlıyan Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli polis memurları Mahmut Atıcı ve Murat Dağhan, görev sonrası özel araçları ile ikametlerine giderken trafik kazasında hayatlarını kaybetmişti. Atıcı ve Dağhan’ın birer yıllık polis memuru olduğu öğrenildi.

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