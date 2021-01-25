Trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu 2021? İşte illere göre trafik sigortası fiyatları...

Trafik sigortası fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konuları arasında bulunuyor. Sigorta şirketlerinin primlere yapacağı zaman oranı belli oldu. 2021 trafik sigortası fiyatlarının yeni hali ise merak konusu. Peki 2021 trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?

TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sigorta şirketleri ocak ayından itibaren primlerini her ay yüzde 1 arttıracaklar.

2021 yılı araç gruplarına ve illere göre trafik sigortası fiyatları belli oldu. Buna göre otomobillerde en yüksek prim 4 bin 65 lira, en düşük prim ise 327 lira. 2021’de sigorta şirketlerinin trafik sigortasında uygulayacakları fiyat artış oranı da belli oldu. Şirketler, 2021 Ocak ayından itibaren primlerini her ay yüzde 1 artıracaklar.

2017 yılından itibaren trafik sigortasında azami fiyat (tavan fiyat) uygulamasına geçildi ve il il, hem araç gruplarına hem de sürücülerin hasar geçmişine göre sigorta primlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlemeye başladı. Sigortacılar, kamunun belirlediği fiyatın üzerine çıkamıyor ama isterlerse altına inebiliyorlar.

Buna göre 2021’de otomobillerde en yüksek primi 4 bin 65 lira ile İstanbul’da, 1. kademedeki sürücüler ödeyecek. Otomobillerde en düşük primi 327 lira ile 7. kademedeki hasarsız sürücüler ödeyecek.

Hürriyet'in haberine göre; trafik sigortasında primler sürücünün hasar geçmişine göre belirleniyor, çok hasar yapanın sigorta primi yüksek, hasarsız sürücünün ise düşük oluyor. Fiyatlar, ‘hasarsızlık kademesi’ adı altında 7 basamaktan oluşan sisteme göre belirleniyor.

4. kademe, prim artırım ve indirimi içermeyen, ilk kez trafiğe çıkacak olanların kademesi. Hasarsız geçen her yıl, bir kademe artıyor, 5-6 ve 7. kademeye kadar çıkılıyor.

Bu kademe çıkışında da sürücülere belirli oranlarda indirim uygulanıyor. Hiç hasarı olmayan sürücüler 7. kademeye kadar çıkıyor ve en yüksek indirimi alıyor. Tüm bu indirimler de 4. basamağa göre belirleniyor. Hasar yapıldığı her yıl için de kademe düşerek, 1. kademeye kadar iniliyor.