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03.03.2020 - 18:50 | | DHA

Trafikte korku dolu anlar! Tamamen kullanılamaz hale geldi

Haliç Köprüsü'nde, seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, Topkapı yönünde trafik durma noktasına geldi.

Trafikte korku dolu anlar! Tamamen kullanılamaz hale geldi

Haliç Köprüsü Topkapı yönü girişinde 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, Suriye uyruklu Enes Mustafa'nın kullandığı 34 SV 8696 plakalı otomobilin klima ızgaralarından duman çıkmaya başladı. Aracı yolun sağına park eden sürücü, otomobilden indiği sırada motor kısmı birden alev aldı. Enes Mustafa, alevleri kendi imkanlarıyla söndürmek isterken yardımına diğer sürücüler koştu. Araç sürücüsü ve diğer sürücülerin yangın tüpleriyle müdahale etmesine rağmen yangın büyüdü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Otomobil yangını nedeniyle, Haliç Köprüsü'nde Topkapı yönünde trafik durma noktasına geldi. 

Trafikte korku dolu anlar Tamamen kullanılamaz hale geldi

Otomobili birkaç hafta önce 2'nci el olarak aldığını söyleyen Enes Mustafa "Yolda giderken, klimanın olduğu yerden dumanlar çıkmaya başladı. Otomobili kenara çektim. Birden alevler çıktı. Diğer sürücüler yardıma geldi ama söndüremedik. Otomobili yeni almıştım, dışarıdan bir şey de atmadılar içine. Neden yandı bilmiyorum" diye konuştu.

Trafikte korku dolu anlar Tamamen kullanılamaz hale geldi

 

Hatay'daki ABD heyetinden açıklamaABD'li yetkililer, Türk askerinin Suriye'deki krize barışçıl ve siyasi bir çözüm bulunması için mücadele ettiğini belirterek, Türkiye'nin ABD ve NATO'dan bulunduğu taleplerin değerlendirildiğini bildirdi.
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