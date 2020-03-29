29.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Trafikte koronavirüs için sıkı denetim
İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehir girişlerinde otobüsler ve özel araçlar denetlendi.
Ankara’daki denetimlere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı. Denetimlerde, şehirler arası otobüsler ve özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülerek kontrol edildi. Emniyet ve jandarma personeli, kontroller sırasında vatandaşlara koronavirüse karşı evde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu.