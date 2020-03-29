Trafikte koronavirüs için sıkı denetim

Ankara’daki denetimlere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı. Denetimlerde, şehirler arası otobüsler ve özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülerek kontrol edildi. Emniyet ve jandarma personeli, kontroller sırasında vatandaşlara koronavirüse karşı evde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu.



