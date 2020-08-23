Trafikte terör estirdi! Sonu gelmeyen magandalık

İstanbul Hadımköy’de 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsün sürücüsü Muhammet Enes Uysal önceki akşam saatlerinde seyir halindeyken yol verme tartışması yaşadığı Dadaş Aras’ın önünü kesti. Minibüsünde çakar bulunan Uysal ve Aras arasında tartışma çıktı. Aras, kendisini polis olarak tanıtan Uysal’ın ve çakarlı minibüsün görüntülerini çekmeye başladı. Bunun üzerine önce ‘görüntüleri polise versen ne olur’ diyerek küfür eden saldırgan Aras’ı bıçaklayarak kaçtı. Yaralanan Aras çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri araç üzerinde parmak izi çalışması yaparak kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



Aras’ın hastanede ilk ifadesinde saldırganın olay sonrası aracının anahtarını, ruhsatını ve 30 bin lirasını alarak kaçtığını söylediği öğrenildi.



Aracı satışa çıkardı



Öte yandan olay yerinden çakarlı araçla ayrılan saldırganın, aracını olay sonrasında satılması için Arnavutköy’de bir oto galericiye bıraktığı ve bir internet sitesinde de satışa çıkardığı öğrenildi. Plaka sorgusu sonrasında aracın yerini tespit eden polis, minibüse incelenmek üzere el koydu.

Hamile kadının aracına saldırı

Pendik’te geçen yıl yol verme nedeniyle çıkan kavgada Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel, yedi aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan’ın bulunduğu araca saldırmıştı. Olaya ilişkin davada mahkeme, her iki sanığı, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 4’er yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara, “Ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması” suçundan da 10’ar ay hapis cezası verildi.

Arabaya çıktı

İstanbul Alibeyköy’de Emre Etyemez isimli bir kişi trafikte sinirlendiği kadına küfrederek saldırdı. Arabanın üzerine çıkarak ön cama tekme atarak kıran saldırgan daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Kadın ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydederek saldırgan kişiye tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada büyük tepki çekerken saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Serbest bırakılan saldırgan bir gün sonra yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı.

Döverek öldürdü

İzmir Konak’ta geçen yıl meydana gelen olayda yol verme meselesinden çıkan kavgada 57 yaşındaki Gürcan Karatosun dövülerek öldürüldü oğlu Alican Karatosun ise yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan üç kişiden ikisi tutuklandı. Daha sonra kamera kayıt incelemelerinde serbest bırakılan kişinin olayın faili oldu tespit edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bıçaklayıp kaçtı

İstanbul Nişantaşı’nda şubat ayında meydana gelen olayda, trafikte yol verme tartışmasından çıkan kavgada, sürücülerden biri, otomobilinde bulunan bıçağı alarak diğer sürücüyü göğüs bölgesinden bıçakladı. Yaralı bölgedeki polisler tarafından hastaneye kaldırılırken kaçan araç sürücüsü yakalandı.