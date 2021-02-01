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01.02.2021 - 09:42 | | DHA

Trafikten kaçmak için çakarlı aracıyla emniyet şeridini kullanan iş insanına ceza!

İstanbul’da trafiğin yoğun olduğu saatlerde emniyet şeridinden çakar ve siren olan aracıyla geçen iş adamı İbrahim Yılmaz, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. İş adamı görüntülerde bakanlık aracında olduğu için emniyet şeridinden geçtiğini ileri sürdü. Toplam bin 653 lira para cezası uygulanırken kullandığı araç da trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile devletin en üst protokolünde bulunan araçlar haricinde çakar lamba sistemi kullanmak yasaklanmıştı. İş adamı İbrahim Yılmaz, sosyal medya hesabından İstanbul'da trafiğin yoğun olduğu bir anda emniyet şeridinden çakar ve siren olan aracıyla geçtiği anların görüntülerini paylaştı. Yılmaz paylaştığı görüntülerde "Bazı arkadaşlar 'emniyet şeridini, çakar ve sireni niye kullanıyorsun?' diye soruyor. Protokol aracındayım, bakanlık aracındayım bilginiz olsun" dedi. Aynı görüntülerde Yılmaz, megafonla diğer araçlara da emniyet şeridinden çıkmaları uyarısında bulundu.

Trafikten kaçmak için çakarlı aracıyla emniyet şeridini kullanan iş insanına ceza

1653 LİRA CEZADAN KAÇAMADI

Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yılmaz'ı Mecidiyeköy'de durdurdu. Çakar lamba kullanma yetkisinin olmadığı tespit edilen Yılmaz hakkında idari işlem yapıldı. Kullandığı lüks otomobil trafikten men edilirken, yetkisiz çakar kullanımından bin 339 lira ve cam filmi ihlalinden ise 314 lira olmak üzere toplam bin 653 lira para cezası kesildi.

Trafikten kaçmak için çakarlı aracıyla emniyet şeridini kullanan iş insanına ceza

DERNEĞE AİT ADRES YA DA TELEFON BULUNMUYOR

Öte yandan, kendini 'İyilik Akımı Derneği Kurucu Başkanı' olarak tanıtan İbrahim Yılmaz, daha önce Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir illüzyonist ve ekibi ile birlikte toplam iki bin lira tutarında para saçmış caddeye savrulan paraları vatandaşlar yerden toplamak için birbirleriyle yarışmıştı.

Trafik magandası ortalığı birbirine kattı!İstanbul Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen trafiği tehlikeye atan hareketler yapan sürücü, kameraya yansıdı. Kendi güvenliğini ve diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayan maganda, sokak ortasında adeta ortalığı birbirine kattı.
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