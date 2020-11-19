MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Trafodaki arızayı tamir etmek isterken canından oldu!
ABONE OL
19.11.2020 - 17:25 | | DHA

Trafodaki arızayı tamir etmek isterken canından oldu!

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, trafodaki arızayı tamir etmeye çalışan Mehmet Eren (32), elektrik akımına kapılarak, hayatını kaybetti.

Trafodaki arızayı tamir etmek isterken canından oldu!

Viranşehir'de elektrikçi olan Mehmet Eren, ilçe kırsalında arızalanan trafoyu tamir etmek isterken, akıma kapıldı. Eren, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Eren, acil serviste doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Eren'in cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

 

Şişli’de silahlı kavgada gözünü kaybeden genç şarkıcı dehşet anlarını anlattıŞişli’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada maganda kurşunuyla gözünü kaybeden şarkıcı Şahan Dinç dehşet anlarını anlattı. Dinç, “Dışarıdan kavga sesleri çok yüksek gelince bende bir camı açıp bakıyım derken silahlar ateşlenmeye başladı. Kafamdan vurulduğumu anladım. Kurşunlardan biri kafama denk gelmişti. Hastanede saatlerce acılar içerisinde çok bekledim” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

RTÜK'ten 'sosyal medya' açıklaması: Sadece kendilerini bağlar

RTÜK'ten 'sosyal medya' açıklaması: Sadece kendilerini bağlar

Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecan dorukta! Süper Loto canlı yayın çekilişi 21:30'da...

Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecan dorukta! Süper Loto canlı yayın çekilişi 21:30'da...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet