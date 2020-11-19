19.11.2020 - 17:25 | | DHA
Trafodaki arızayı tamir etmek isterken canından oldu!
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, trafodaki arızayı tamir etmeye çalışan Mehmet Eren (32), elektrik akımına kapılarak, hayatını kaybetti.
Viranşehir'de elektrikçi olan Mehmet Eren, ilçe kırsalında arızalanan trafoyu tamir etmek isterken, akıma kapıldı. Eren, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Eren, acil serviste doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Eren'in cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Şişli’de silahlı kavgada gözünü kaybeden genç şarkıcı dehşet anlarını anlattıŞişli’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada maganda kurşunuyla gözünü kaybeden şarkıcı Şahan Dinç dehşet anlarını anlattı. Dinç, “Dışarıdan kavga sesleri çok yüksek gelince bende bir camı açıp bakıyım derken silahlar ateşlenmeye başladı. Kafamdan vurulduğumu anladım. Kurşunlardan biri kafama denk gelmişti. Hastanede saatlerce acılar içerisinde çok bekledim” dedi.