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29.06.2020 - 16:15 | | DHA

Traktör ile balya makinesi arasında kalarak, can verdi

Erzurum'un İspir ilçesinde arazide ot toplayan Mustafa Yıldırım, devrilen traktör ile balya makinesi arasında sıkışarak, hayatını kaybetti.

Traktör ile balya makinesi arasında kalarak, can verdi


Kaza, ilçeye bağlı Madenköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Yıldırım, traktörüne bağladığı balya makinesiyle tarlada ot toplamaya başladı. Yamaç olan tarladaki çalışma sırasında Yıldırım'ın kontrolünden çıkan traktör takla attı. Yıldırım, traktör ile balya makinesi arasında sıkıştı. Çevrede çalışanlar, kazayı görünce muhtar Yaşar Dursun'a bilgi verdi. Bölgeye gelen muhtar Dursun ve çevredekilerin çalışmaları sonucu Yıldırım, sıkıştığı yerden çıkarıldı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı Mustafa Yıldırım'ı kurtaramadı. Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Yıldırım'ın cansız bedeni, İspir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Mustafa Yıldırım'ın cenazesi, daha sonra otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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