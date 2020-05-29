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29.05.2020 - 15:13 | | İHA

Traktörden düşerek Şafta sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Akçakıl köyünde, dedesinin kullandığı traktörden düşerek ilaçlama makinesinin şaftına sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Traktörden düşerek Şafta sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Edinilen bilgiye göre, Bayramiç'te ikamet eden Ulaş Bacak ile Nuray Bacak çifti, 2 oğlundan biri olan Doğukan Bacak'ı da alarak ilçeye bağlı Akçakıl köyüne gitti. Dede Ali Osman Aydın, 3 yaşındaki torunu Doğukan Bacak'ı da yanına alarak, 17 TK 892 plakalı traktörle birlikte köye yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Poyrazkışla mevkiinde bulunan üzüm bağına gitti.

Traktörden düşerek Şafta sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Traktörün çamurluğu üzerinde oturan 3 yaşındaki Bacak, dengesini kaybederek ilaçlama makinesini traktöre bağlayan orta kol üzerine düşerek şafta sıkıştı. Durumu fark eden dede hemen traktörü durdurdu ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ve jandarma ekipleri, talihsiz çocuğun öldüğünü belirledi.

Olay yerine gelen aile ve köy sakinleri büyük acı yaşarken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Talihsiz çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

 

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