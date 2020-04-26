26.04.2020 - 14:21 | | İHA
Traktörün altında kalarak can verdi!
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir kişi devrilen traktörün altında kalan kişi tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamadı.
Olay, Sapanca ilçesi Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.Y. ve oğlu A.Y., tarlalarına çalışmaya gittiği sırada V.Y. idaresindeki 54 SE 331 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Devrilme sonucu V.Y., traktör altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince V.Y., Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Traktör altında kalan şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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