TraktÃ¶rÃ¼n rÃ¶morkuna Ã§arpan motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Ã¶ldÃ¼

18.04.2020 - 23:14 | | DHA
Traktörün römorkuna çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Aksaray'da, traktÃ¶r rÃ¶morkuna Ã§arpan motosikletin kasksÄ±z sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Ã–mer GÃ¼n (24), hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â
Kaza, saat 20.30 sÄ±ralarÄ±nda Ihlara yolu DoÄŸantarla kÃ¶yÃ¼ giriÅŸinde meydana geldi. Ã–mer GÃ¼n yÃ¶netimindeki plakasÄ±z motosiklet, iddiaya gÃ¶re Åžener AydÄ±n Aday'Ä±n (23) kullandÄ±ÄŸÄ± 68 DÅž 406 traktÃ¶rÃ¼n rÃ¶morkuna Ã§arptÄ±.
Ã‡arpmanÄ±n ÅŸiddetiyle sÃ¼rÃ¼klenen motosikletteki kasksÄ±z sÃ¼rÃ¼cÃ¼ GÃ¼n,Â yola savruldu. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine kaza yerine gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince yapÄ±lan kontrolde Ã–mer GÃ¼n'Ã¼n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi tespit edildi. TraktÃ¶rÂ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼Â Åžener AydÄ±n Aday ise gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.