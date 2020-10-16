Tramvay seferleri tekrar başladı!

Beyazıt'ta TIR'ın üzerindeki iş makinesi Kabataş-Bağcılar hattına ait tramvaya enerji sağlayan elektrik kablolarına kopardı. Tramvay seferleri iki yönlü olarak durdu. Tramvaydaki yolcular tahliye edilirken, hat bakım ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu kopan elektrik kabloları tamir edildi.

Olay Fatih, Ordu Caddesi'nde gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YL 5451 plakalı TIR'ın üzerindeki iş makinesi, Kabataş-Bağcılar hattına ait tramvayın Laleli, Beyazıt durakları arasındaki geçişi sırasında enerji sağlayan elektrik kablolarını kopardı. Yaşanan olay sonrası tramvay seferleri her iki yönlü olarak dururken, tramvaydaki yolcular ise tahliye edildi. Olay yerine gelen hat bakım ekipleri kopan elektrik tellerinin tamiri için çalışma başlattı. Polis ekipleri de çevrede önlem alırken, itfaiye ekiplerinin de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklediği görüldü. Tramvay hat bakım ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu kopan elektrik telleri onarıldı. Yaşanan olay sırasında geçen ve yolda kalan tramvay ise tellerin onarılmasıyla garaja çekildi.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.







