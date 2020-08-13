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13.08.2020 - 16:58 | | DHA

Tramvayın altında kalan motosikletli yaralandı

İzmit’te, sürücüsünün rayların üzerinden geçtiği motosiklete tramvay çarptı. Tramvayın altında kalan sürücü Server Eke, yaralandı.

Tramvayın altında kalan motosikletli yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde, Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karaca Bulvarı tramvay yolunda meydana geldi. Server Eke, kullandığı motosikletle tramvay yolundan geçmek istedi. Bu sırada gelen tramvay ise raylar üzerinden geçen Eke’ye çarptı. Eke, tramvayın altında kalarak, sürüklendi.

Kazayı fark eden makinist, tramvayı durdururken, 112 Acil Servis'e haber verildi. İhbarla kaza yerine gelen itfaiye ekibi, yaralı sürücü Eke'yi tramvayın altından çıkardı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Server Eke, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre duran tramvay seferleri, daha sonra normale döndü.

 

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