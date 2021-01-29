29.01.2021 - 13:18 | | DHA
Trans birey ile genç kadın arasında öldüresiye kavga
İzmir'in konak ilçesinde, trans birey ile bir kadının, saç saça baş başa kavgası cep telefonu ile görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. İkilinin, polise şikayetçi olmadığı öğrenildi. Olaya şahit olanlar nedeni bilinmeye kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Çığlıkların yükseldiği kavgada tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
İzmir Konak ilçesi Basmane semtinde dün gece kimlikleri belirsiz trans birey ile bir kadın arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme tokat ile saldırıp, saçlarını çekti. Yaşanan arbede sırasında yere düşen ikiliyi, çevredekiler güçlükle ayırdı. Kavgayı bir vatandaş ise, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.
Görüntüde, yere düşmelerine rağmen birbirlerine vurmaya ve saçlarını çekmeye devam eden ikiliden birinin, 'Kollarım' diye bağırdığı duyuluyor.
Kimlikleri öğrenilemeyen ikilinin birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
İzmir'de saç saça, baş başa kavga...İzmir'in konak ilçesinde, trans birey ile bir kadının, saç saça baş başa kavgası cep telefonu ile görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. İkilinin, polise şikayetçi olmadığı öğrenildi. Olaya şahit olanlar nedeni bilinmeye kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Çığlıkların yükseldiği kavgada tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.