Treninin çarptığı traktörün römorku arkasındaki traktörün üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, öğleden sonra Yazıhan ilçesinde meydana geldi. Sivas'tan Malatya yönüne giden yük treni, hemzemin geçit olmayan alanda rayların üzerinden karşıya geçmeye çalışan sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen saman yüklü traktöre çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan traktör römorku, arkasından gelen Selahattin Barut'un kullandığı traktörün üzerine devrildi. Kazada, traktör sürücüsü Selahattin Barut hayatını kaybetti, eşi Sıla Barut ile kızı Damla (12) ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralılardan küçük Damla'nın durumunun ağır olduğu annesi Sıla Barut'un ise iyi olduğu bildirildi.

Selahattin Barut'un cesedi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, makinist ve traktör sürücüsü de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.