Troya Müzesi tarihe ışık tutuyor

Çanakkale - İzmir yolunun Tevfikiye Köyü istikametinde 5. kilometresinde yer alan 3 katlı müze, 90 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu. Troas Bölgesi Arkeolojisi, Troya’nın Tunç Çağı, İlyada Destanı ve Troya Savaşı, Antik Dönemde Troas ve İlion, Doğu Roma ve Osmanlı Dönemi, Arkeoloji Tarihçesi, Troya’nın İzleri olmak üzere yedi başlığa bölünmüş bir hikâyeyi takip ederek ziyaretçiler zamanda yolculuğa çıkabiliyorlar.

Müzenin zemin katında Troas, coğrafyası, arkeolojik kalıntıları, tıbbi aletler, taş ve kemik aletler, mermer eserler, altınlar, pişmiş toprak kaplar, masklar, heykelcikler, kuklalar ve cam eserler görülebiliyor. Dardanos ve Çan Tümülüsleri ile satraplık dönemine tarihlenen Altıkulaç Lahti de bu katta yer alıyor. Dedetepe Tümülüsü bir yansıtmayla yeniden canlandırılırken, Dardanos Tümülüsü’ne interaktif bir ekrandan girilip gezilebiliyor. Müzenin ilgi odağı olacağı düşünülen Troas Altınları, bu katın merkezinde, özel aydınlatmalı ayrı bir odada sergileniyor.

Müzenin birinci katında kronolojik bir sırayla Troya’nın katmanları ve gelişim evreleri anlatılıyor. Tunç Dönemi zanaatı, gündelik yaşamı, çevre ilişkileri anlatılırken günümüze miras kalan bazı üretim biçimlerine de atıfta bulunuluyor. İkinci katta Arkaik Çağ’dan Doğu Roma İmparatorluğu’na uzanan bir tarihi dönemde İlyada ve Troya Savaşı Destanı’nın bölgedeki sözlü geleneğe, inanç dünyasına, siyasete, mimariye ve sanata yansımaları ele alınıyor. Üçüncü katta Çanakkale Boğazı’nın Osmanlı Devleti’nin ilk zamanlarındaki önemini anlatan metin, gravür ve fotoğraflar; devam eden çanak-çömlek geleneği, taş işçiliği ve sosyal yaşam taş eserler, sikkeler ve seramikler görülebiliyor. Haftanın her günü ziyaret edilebilen müze, sanal olarak da gezilebiliyor.