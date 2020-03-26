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26.03.2020 - 16:34 |

TRT EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? EBA TV canlı yayın frekans bilgileri nelerdir? Online ders yayınları için tıklayınız

EBA TV canlı yayınları TRT üzerinde yayınlanmaya devam ediyor. 23 Mart tarihinde başlayan uzaktan eğitim kapsamında öğrenciler derslerini online olarak takip edebildiği gibi TRT frekans ayarlarını yaptıktan sonra TV ekranından da takip edebiliyor. 09:00'da başlayan dersler öğleden sonra tekrar yayınları ile devam ediyor.

TRT EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? EBA TV canlı yayın frekans bilgileri nelerdir? Online ders yayınları için tıklayınız

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim dersleri öğrencilere verilmeye devam ediyor. TRT EBA TV ortaklığı ile öğrenciler TRT frekans bilgilerini girdikten sonra her gün yayınlanan canlı yayınları TRT EBA TV ekranı üzerinden veya eba.gov.tr üzerinden takip edebiliyor. 09:00'da başlayan EBA canlı yayınları öğleden sonra tekrar yayınları ile devam ediyor. Peki EBA TV canlı yayını nasıl izlenir? TRT EBA TV frekans bilgileri nelerdir?

TRT EBA TV CANLI YAYIN LİNKİ TIKLA-İZLE

EBA TV İLKÖĞRETİM DERS PROGRAMI

TRT EBA TV canlı yayın nasıl izlenir EBA TV canlı yayın frekans bilgileri nelerdir Online ders yayınları için tıklayınız

TRT EBA TV canlı yayın nasıl izlenir EBA TV canlı yayın frekans bilgileri nelerdir Online ders yayınları için tıklayınız

EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

TRT EBA TV canlı yayın nasıl izlenir EBA TV canlı yayın frekans bilgileri nelerdir Online ders yayınları için tıklayınız

TRT EBA TV canlı yayın nasıl izlenir EBA TV canlı yayın frekans bilgileri nelerdir Online ders yayınları için tıklayınız

EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

TRT EBA TV canlı yayın nasıl izlenir EBA TV canlı yayın frekans bilgileri nelerdir Online ders yayınları için tıklayınız

TRT EBA TV canlı yayın nasıl izlenir EBA TV canlı yayın frekans bilgileri nelerdir Online ders yayınları için tıklayınız

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

TRT EBA TV canlı yayın nasıl izlenir EBA TV canlı yayın frekans bilgileri nelerdir Online ders yayınları için tıklayınız

65 yaş üstündeki kişiye kötü davrandığı iddia edilen polis görevden uzaklaştırıldıManisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 65 yaş üstündeki kişiye kötü davrandığı öne sürülen polis memuru, hakkındaki soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.
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TRT EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? EBA TV canlı yayın frekans bilgileri nelerdir? Online ders yayınları için tıklayınız

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