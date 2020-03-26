26.03.2020 - 16:34 |
TRT EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? EBA TV canlı yayın frekans bilgileri nelerdir? Online ders yayınları için tıklayınız
EBA TV canlı yayınları TRT üzerinde yayınlanmaya devam ediyor. 23 Mart tarihinde başlayan uzaktan eğitim kapsamında öğrenciler derslerini online olarak takip edebildiği gibi TRT frekans ayarlarını yaptıktan sonra TV ekranından da takip edebiliyor. 09:00'da başlayan dersler öğleden sonra tekrar yayınları ile devam ediyor.
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim dersleri öğrencilere verilmeye devam ediyor. TRT EBA TV ortaklığı ile öğrenciler TRT frekans bilgilerini girdikten sonra her gün yayınlanan canlı yayınları TRT EBA TV ekranı üzerinden veya eba.gov.tr üzerinden takip edebiliyor. 09:00'da başlayan EBA canlı yayınları öğleden sonra tekrar yayınları ile devam ediyor. Peki EBA TV canlı yayını nasıl izlenir? TRT EBA TV frekans bilgileri nelerdir?
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EBA TV İLKÖĞRETİM DERS PROGRAMI
EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI
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