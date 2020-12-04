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04.12.2020 - 12:24 | | AA

TSK'dan Katar Destek Kuvvet Birliğine havan eğitimi

Katar'da görevli Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelince, Katar Destek Kuvvet Birliği Havan Takımına havan eğitimi veriliyor.

TSK'dan Katar Destek Kuvvet Birliğine havan eğitimi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında görevli TSK personeli tarafından, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Katar Destek Kuvvet Birliği Havan Takımına 120 mm'lik Havan Mürettebat Eğitimi verildiği belirtildi.

TSKdan Katar Destek Kuvvet Birliğine havan eğitimi

TSKdan Katar Destek Kuvvet Birliğine havan eğitimi


TSKdan Katar Destek Kuvvet Birliğine havan eğitimi

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