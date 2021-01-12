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12.01.2021 - 16:46 | | AA

TSK'dan Libya Silahlı Kuvvetleri personeline 'Üs Savunma Eğitimi'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Libya Silahlı Kuvvetleri personeline "Üs Savunma Eğitimi" verildiğini bildirdi.

TSK'dan Libya Silahlı Kuvvetleri personeline 'Üs Savunma Eğitimi'

MSB'den yapılan açıklamada, Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya'da bulunan TSK personelinin, Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Son olarak Mehmetçik tarafından Libya Silahlı Kuvvetleri personeline "Üs Savunma Eğitimi" verildiği aktarıldı.

TSKdan Libya Silahlı Kuvvetleri personeline Üs Savunma Eğitimi

TSKdan Libya Silahlı Kuvvetleri personeline Üs Savunma Eğitimi

Trafikte yol verme kavgası kameradaOlay, öğle saatlerinde merkez Nilüfer Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde is, iki araç sürücüsünün yol verme meselesi yüzünden birbirleriyle tekme tokat kavga ettiği görüldü. Kavga saniye saniye kameralara yansıdı.
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