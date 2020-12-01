TSK’den Azerbaycan’a mayın temizleme desteği

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kara Kuvvetlerimizin mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha (METİ) ile patlayıcı madde keşif ve imha (PMKİ) timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek” denildi. Öte yandan Azerbaycan ordusu 28 yıldır işgal altında bulunan Laçın’a girdi.