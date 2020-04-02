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02.04.2020 - 18:45 | | AA

TSK'den, Mehmetçiğin ortak yaşam alanlarında alınan önlemlere ilişkin videolu mesaj

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, yeni tip corona virüs (Covid-19) tehdidine karşı Mehmetçiğin ortak yaşam alanlarında alınan önlemlere yer verildi.

TSK'nin Twittcer hesabında yer alan videolu mesajda, "Kovid-19 ile mücadele kapsamında Mehmetçiklerimizin koğuş, yemekhane ve dinlenme salonu gibi ortak kullanım alanları sık sık havalandırılmaktadır." bilgisine yer verildi.

Videoda ayrıca, "Kovid-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir." ve "Mehmetçiğin güvende olması için gece gündüz çalışıyoruz." ifadeleri de kullanıldı.

 

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