TSK’ya yerli manpads: Sungur

Sungur’un, başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazırlandığını belirten Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, şu bilgileri verdi: “Kademeli hava savunma sistemimizin yeni üyesi, portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek. Sungur hareketli atış yeteneği, gece-gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahip. Sungur, hava unsurlarına karşı etkinliği ve yüksek manevra kabiliyeti, yüksek hedef isabet yeteneği ve karşı tedbir özelliği, titanyum harp başlığı, hedefin uzun menzilden görüntülenmesini sağlayan nişangahıyla kendi sınıfının önünde bir sistem.”

Test atışına ilişkin paylaşılan videoda, BMC üretimi “Vuran” zırhlı aracına Sungur’un entegre edildiği, dörtlü fırlatma lançeri tarafından kullanıldığı ve hedefi tam isabetle vurduğu görüldü. Taşınabilir Hava Savunma Sistemi (Manpads) sınıfına giren Sungur, TSK’nın, çok alçak irtifa hava savunma füzesi ihtiyacını yerli olarak karşılayacak.