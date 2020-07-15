TSSF'den Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'na 15 Temmuz iÃ§in daldÄ±

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15.07.2020 - 19:42 | | DHA

TSSF'den Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'na 15 Temmuz için daldÄ±

TÃ¼rkiye SualtÄ± SporlarÄ± Federasyonu (TSSF), 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin 4'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda anma dalÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â

DÃ¼zenlenen anma etkinliÄŸine; TÃ¼rkiye SualtÄ± SporlarÄ± Federasyonu BaÅŸkanÄ± DoÃ§ Dr. Åžahin Ã–zen, ÃœskÃ¼dar Belediyesi BaÅŸkanÄ± Hilmi TÃ¼rkmen ve ÃœskÃ¼dar KaymakamÄ± Murat Sefa DemiryÃ¼rek'in katÄ±ldÄ±. TSSF dalgÄ±Ã§larÄ±nÄ±n boÄŸaz sularÄ±na Ã§elenk bÄ±rakmasÄ± ile baÅŸlayan anma programÄ±, TÃ¼rk BayraÄŸÄ±'nÄ±n denizden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± ile devam etti. TSSF BaÅŸkanÄ± Åžahin Ã–zen'in de dalÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± etkinilik 15 Temmuz Åžehitleri anÄ±sÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan afiÅŸin yer aldÄ±ÄŸÄ± Valide Sultan Gemisi'nin Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± anma gezisiyle sona erdi.Â 

TSSF BaÅŸkanÄ± Åžahin Ã–zen, Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'na dalÄ±ÅŸ yapmadan Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 15 Temmuz'da ÅŸehit olanlarÄ± bir kez daha rahmetle andÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederken gazilere de ÅŸÃ¼kranlarÄ±nÄ± ilettiÄŸini kaydetti.Â 

15 Temmuz anÄ±sÄ±na Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda anma dalÄ±ÅŸÄ± düzenlendiTürkiye SualtÄ± SporlarÄ± Federasyonu (TSSF), 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin 4'üncü yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda anma dalÄ±ÅŸÄ± gerçekleÅŸtirdi.
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