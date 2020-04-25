Tuana İsminin Anlamı Nedir? Tuana Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Tuana isminin kökeni Farsçadan gelir ve en güzel isimlerinden biridir. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında bu isim ‘Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası’ şeklinde geçmektedir.

Tuana Ne Demek?

Tuana günümüz çağı için erkek ve kız çocukları adına en modern isimler arasında gelmektedir. Hem kız hem de erkek çocukları için kullanılacak isimlerden biridir. Farklı anlamları üzerinden değerlendirmek mümkündür.

- Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası,

- Niğde'nin Bor ilçesine bağlı olan, Tuvana (Tyana) isimli Beldesi,

- Ay Işığı, (İngilizce kaynaklarda)

- Aborjin dilinde Mızrak,

Hem isim hem de yer olarak farklı anlamları üzerinden bu ad kız ve erkek çocukları için Türkiye'de rahatlıkla kullanılabilir.

Tuana Kur’an’da Geçiyor mu?

Etkileyici ve güzel anlamları ile beraber Tuana ismi kız ve erkek çocukları adına rahatlıkla kullanılabilmektedir. İnternet üzerinden en merak edilen konulardan biri de Tuana isminin Kur'an'da yer alıp almadığıdır.

Tuana Kur’an-ı Kerim'de geçmez. Özel anlamları üzerinden Türkiye'de son dönemin en popüler isimler arasında yer almaktadır.