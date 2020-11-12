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12.11.2020 - 09:21 | | İHA

Tuba’yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandı!

Denizli’de üniversite öğrencisi kız arkadaşı Cennet Tuba Tokbaş’ı birlikte kaldıkları apartta boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tuba’yı öldüren erkek arkadaşı tutuklandı!

Denizli’de Pamukkale Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümünde okuyan 22 yaşındaki Cennet Tuba Tokbaş, kaldığı aparta gelen erkek arkadaşı Eray H. tarafından boğularak öldürüldü. Genç kızın apart odasında ölü bulunmasının ardından polise teslim olan zanlı Eray H., cinayeti itiraf etti.

Kız arkadaşıyla yaşadıkları tartışmanın ardından öfkesine hakim olamadığı için cinayeti işlediğini ve korkuya kapılarak aparttan kaçtığını ifade eden cinayet zanlısı Eray H., Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan; cinayet zanlısı Eray H. ile hayatını kaybeden Cennet Tuba Tokbaş'ın 2 aydır apartta birlikte yaşadıkları, zanlının olayın ardından durumu annesine aktarmasıyla olayın ortaya çıktığı ve Eray H'nin öz annesinin ihbarıyla yakalandığı ortaya çıktı.

Çin aşısı uygulanan iki sağlık çalışanında antikor oluştuTürkiye’de yürütülen Çin aşısının faz 3 çalışması, sağlık çalışanları üzerinde devam ediyor. Ülke genelinde 700, Diyarbakır merkezde de 80'e yakın sağlık çalışanı gönüllü olarak aşılandı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Diyarbakır'da aşı yaptıran iki sağlık çalışının antikor sonuçlarının pozitif çıktığını belirterek, "Bu çok sevindirici bir olay, aşıların yüzde 85-90 aralığında etkinliği var, pandeminin de 2020 ile birlikte artık sonuna geldik diyebiliriz" dedi.
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