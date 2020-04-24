Tuğba İsminin Anlamı Nedir? Tuğba Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Tuğba Arapça kökenli ve Türkçeye yerleşmiş isimler arasında yer alır. Özellikle dini açıdan ele alınan anlamı nedeniyle sevilen adlardan biridir. Türk Dil Kurumu açısından anlamına bakıldığında ‘iyilik ve güzellik’ anlamı taşımaktadır.



Tuğba Ne Demek?



Tuğba 2 farklı anlam üzerinden ele alınan ve her iki anlamıyla da beğeni toplayan isimler arasında yer alır.



- Cennette var olduğuna inanılan ağaç,

- İyilik ve güzellik,



Bu iki güzel ve özel anlamı nedeniyle Tuğba ismini pek çok ebeveyn kız çocuklarına vermektedir. Genelde tek isim olarak kullanılan bir ad şeklinde öne çıkıyor. Tabii isteğe bağlı olarak uyumlu olan farklı adlar eşliğinde de güzel bir bütünlük yakalanabilir.



Tuğba İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Özellikle cennette var olduğuna inanılan bir ağaç olarak nitelenmesi nedeniyle Pek çok eve benim bu ismimi merak etmektedir. O yüzden paralel olarak internet üzerinden Kur'an'da Tuğba isminin geçip geçmediği araştırılmaktadır. Tuğba adının Kur’an-ı Kerim'de yer almadığını söylemek mümkün. Bu güzel ismi kız çocuğunuza etkileyici anlamları üzerinden verebilirsiniz.