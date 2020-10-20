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20.10.2020 - 09:37 | | DHA

Tuğba'nın saldırıya uğradığı mahallede pitbull korkusu!

Samsun’un Havza ilçesinde 12 yaşındaki Tuğba Kaplan’ı ağır yaralayan pitbull cinsi 3 köpek, mahallelinin kabusu olmayı sürdürüyor. Köpekler, saldırının ardından günler geçmesine rağmen evin bahçesinde tutulurken, mahalle sakinleri sokağa çıkmaya korkar hale geldiklerini söylüyor.

Tuğba'nın saldırıya uğradığı mahallede pitbull korkusu!

Havza ilçesine bağlı Memduhiye Mahallesi'ndeki parkta oynayan Tuğba Kaplan, 7 Ekim tarihinde bitişikteki evin bahçesinde bulunan pitbull cinsi 3 köpeğin saldırısına uğradı. Parktaki vatandaşlar tarafından kurtarılan Kaplan, hemen Havza Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ilk müdahalenin ardından da ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tuğba Kaplan’ın boynuna, koluna ve yüzüne toplam 60 dikiş atıldı. Tedavisi süren Kaplan’ın kolundaki dikişleri açıldı. Babası Metin Kaplan ile birlikte Havza Devlet Hastanesi’ne giden Tuğba’ya yeniden 4 dikiş atıldı. Korkudan pencereye dahi çıkamayan Tuğba Kaplan, yaşadığı o anları unutamıyor.

KÖPEKLER EVİN BAHÇESİNDE TUTULUYOR

Olayın ardından gözaltına alınan köpeklerin sahibi Yılmaz T., ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Küçük çocuğu ağır yaralayan pitbull cinsi 3 köpek ise mahallelinin kabusu oldu. Köpekler, olayın ardından günler geçmesine rağmen evde tutulurken, mahalle sakinleri sokağa çıkmaya korkar hale geldi. Mahalleliler, köpeklerin alınmasını istiyor.

'2 HAFTADIR KIZIM EZİYETLER ÇEKİYOR'

Olaydan sonra hastane hastane dolaştıklarını ifade eden Tuğba Kaplan'ın babası Metin Kaplan, “2 haftadır kızım eziyetler çekiyor. Benim çocuğum artık dışarı çıkmaya korkuyor, çizgi filmlerde köpek görünce korkar hale geldi. Bu süreçte her yere başvurdum, şikayetimi bildirdim ama herhangi bir gelişme olmadı. Köpekler hale evin bahçesinde duruyor, kimse bir şey de demiyor. O köpekler oradan alınacak mı, kalacak mı, hiçbir şey bilmiyoruz. Benim kızımı bu hale getiren köpeklerle ilgili bir şey yapılmadı. Ben sadece bana yardımcı olmalarını istiyorum” dedi.

Tuğbanın saldırıya uğradığı mahallede pitbull korkusu

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