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19.02.2020 - 10:16 |

Tuğçe Işınsu kimdir, kaç yaşında? Tuğçe Işınsu'nun mesleği ne?

Tuğe Işınsu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yazdığı kitap için ilginç bir pazarlama yöntemi bulan Tuğçe Işınsu satın alınan kitabın kişinin kendisine ait olduğunu başkasına verildiği takdirde kitabın kendisine has bir tılsımı ve büyüsü olduğu kitap başkasına verilirse bu büyüden kitabın alan kişinin de etkilenebileceği iddiasında bulundu. Peki Tuğçe Işınsu kimdir, kaç yaşında?

Tuğçe Işınsu kimdir, kaç yaşında? Tuğçe Işınsu'nun mesleği ne?

Tuğçe Işınsu lise eğitiminin Işık Lisesi'nde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. Okuldan mezun olduktan sonra iş hayatına giriş yapan Tuğçe Işınsu bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra reklam yazarlığı , bilgi destek, Yaratıcı Yönetmenlik işlerinde çalıştıktan sonra Spirütüel Yaşam Danışmanlığı mesleğini yerine getirebilmek için birçok alanda eğitimler aldı.

Spiritüel Yaşam Koçluğu alanın ismini duyuran Tuğçe Işınsu, bu alanla ilgili televizyon ekranlarında programlar yapmaya başladı.

 

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